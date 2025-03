Vasco fica próximo de anunciar renovação com atacante Rayan até o final de 2026

O Vasco encaminhou a renovação de contrato do atacante Rayan. Agora, o jovem terá contrato com o cruzmaltino até o fim de 2026, com possibilidades de extensão do vínculo caso não haja uma venda antes deste prazo. Rayan tem o desejo de atuar na Europa no futuro.

O Vasco e o staff do jovem estão em fase final de troca de documentos para selar o acordo, que deve ser anunciado nos próximos dias. Caso não seja vendido até o final de 2026, Rayan renovará com o Gigante da Colina mais uma vez.

O jogador, de 18 anos, e seu pai, Valkmar, têm ótima relação com o Vasco e não desejavam uma saída que prejudicasse o clube. Com um contrato válido até o final de 2025, o jogador poderia sair de graça para outro time no meio do ano assinando um pré-contrato.

A multa do atacante não será baixa. A ideia é que o clube e o jogador debatam as melhores propostas para todas as partes. O Vasco quer lucrar com a venda de Rayan, considerado uma das grandes revelações de São Januário nos últimos anos. O camisa 77 quer uma proposta da Europa e tem o sonho de atuar nos grandes centros do futebol europeu.

Rayan atuou em cinco partidas pelo Vasco nesta temporada e marcou duas vezes, contra União Rondonópolis e Nova Iguaçu, ambas pela Copa do Brasil. Ele foi campeão do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, marcando contra a Argentina e o Paraguai no hexagonal final. São cinco gols pelo Vasco em 46 jogos oficiais desde 2023.