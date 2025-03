Eliminatórias da Copa: Brasil pode ter João Pedro no ataque para encarar a Colômbia, na quinta (20)

Após alguns treinos, o técnico Dorival Júnior já tem uma primeira ideia para escalar o Brasil ideal para o confronto diante da Colômbia, às 21h45 desta quinta-feira (20), no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A surpresa fica por conta da escalação do atacante João Pedro entre os titulares. O treinador passou aos jogadores uma projeção do que espera para a Seleção com um homem de referência que permita explorar os lados do campo dando maior profundidade aos laterais. Com isso, o atacante do Brighton, da Inglaterra, aparece como favorito para iniciar a partida.

Savinho, que atua pelos lados do campo, chegou a ser testado entre os titulares no início a atividade de terça-feira (18), no Bezerrão. Mas durante o trabalho, a comissão técnica fez o controle de carga por conta da rodada de fim de semana pelos clubes e a viagem dos atletas que atuam na Europa. João Pedro acabou recebendo minutos no time principal.

A escolha do atacante, revelado pelo Fluminense, passa pelo desejo de ter uma referência na área contra uma zaga colombiana de muita força física. Isso também daria mais liberdade de movimentação para Vini Jr. e Rodrygo.

O Brasil deve ser escalado da seguinte forma: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Raphinha e Rodrygo; Vini e João Pedro.

A Seleção ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias para a Copa de 2026, podendo terminar a Data Fifa na vice-liderança ou em sétimo, dependendo dos resultados. Após encarar a Colômbia, o Brasil visita a Argentina na terça-feira (25), no Monumental de Nuñes, em Buenos Aires.