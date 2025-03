Riquelme sofre entorse no joelho e desfalca o Fluminense por pelo menos dois meses

Riquelme sofre lesão e preocupa do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O jovem Riquelme, do Fluminense, sofreu uma entorse no joelho esquerdo após uma dividida no treinamento da equipe na última terça-feira (18). O atacante passou por exames e foi detectada uma lesão grau 2 na região. A tendência é que ele fique afastado por pelo menos dois meses

Ele participava da atividade quando, em uma disputa com um companheiro, ficou com a perna presa. Riquelme deixou a atividade sentindo dores no joelho.

Aos 18 anos, Riquelme vive um período de renovação contratual com o Fluminense. Ele completou a maioridade recentemente e pode agora assinar um vínculo superior a três temporadas com o clube. As partes já se reuniram, mas ainda não chegaram a um acordo.

Promovido aos profissionais na reta final de 2024, Riquelme estreou pelo clube no inicio da temporada atual. Foram 13 partidas no Campeonato Carioca. Ele se tornou xodó da torcida pelos dribles e chances criadas, mesmo sem participar de forma direta nos gols.