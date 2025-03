João Fonseca sobe no ranking e se torna top 60 do mundo, após vencer mais um título

O tenista João Fonseca está agora entre os 60 melhores jogadores do mundo, após o título do Challenger de Phoenix, disputado no último domingo (16). O atleta subiu 20 posições no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), ocupando agora a 60ª posição.

Esse é a melhor colocação na carreira do jovem atleta, que tem apenas 18 anos de idade. Além da vitória de João, depois de muito tempo o Brasil voltou a realizar o feito de ter três tenistas aparecendo no top 100 do esporte, já que Thiago Wild e Thiago Monteiro, ocupam ás 96º e 99º, posições respectivamente.

No último domingo, Fonseca bateu o russo Alexander Bublik, nos Estados Unidos, por 2 sets a 0. Com isso, a jovem estrela do tênis chegou a cinco títulos conquistados em sua curta e meteórica carreira.

Além de Phoenix, o brasileiro já ganhou o Challenger de Lexington e Camberra, o Next Gen ATP Finals e o ATP 250 Buenos Aires. O próximo desafio de João, é o Masters 1000 de Miami, que já se inicia na próxima semana.