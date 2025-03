Botafogo e Cruzeiro empatam em 3 à 3 em jogo treino

O Botafogo e o Cruzeiro, empataram pelo placar de 3 à 3, em um jogo treino realizado neste sábado (15), entre as equipes no Estádio Nilton Santos. A partida foi com portões fechados e sem a presença de imprensa.

Segundo o Botafogo, os primeiros 60 minutos da atividade, que foi realizado com os titulares, foi ganha pelo placar de 3 à 2, com dois gols de Savarino e um de Igor Jesus. Com os reservas, o Cruzeiro ganhou de 1 à 0. Os gols da Raposa foram marcados por Dudu, Wanderson e Marquinhos.

Esse foi o primeiro teste do técnico português Renato Paiva, que foi anunciado após a derrota do alvinegro para o Racing, na final da Recopa. O treinador busca preparar a equipe para o início do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo começou a atividade com: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Santi Rodríguez e Igor Jesus.

Já a escalação do time mineiro foi Cássio; William, Jonathan Jesus, Gamarra e Villalba; Walace e Matheus Henrique; Wanderson, Kaio Jorge, Dudu e Gabriel Barbosa.

Os dois times estreiam no Brasileiro no dia 29 desse mês, o clube carioca visita o Palmeiras, às 16:30, enquanto o Cruzeiro recebe o Mirassol, às 18:30.