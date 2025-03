CBF corta Neymar e Danilo da lista que vai encarar Argentina e Colômbia

O atacante Neymar, do Santos, foi desconvocado pela CBF dos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Colômbia e Argentina.

O camisa 10 do Peixe ainda sente dores na coxa esquerda e entendeu que não estaria em boas condições para atuar com a camisa amarelinha. Diretor de seleções, Rodrigo Caetano conversou ao longo do dia com o departamento de futebol e departamento médico do Santos.

A decisão já está tomada pelas partes. Mesmo sem condições, Neymar viajará para o amistoso do Santos contra o Coritiba, no próximo domingo (16), no Couto Pereira. O craque será embaixador para a partida negociada por seu pai.

Leia também:

➤ NEACA inaugura sala de leitura para crianças vítimas de violência em Itaboraí

➤ No mês da mulher, vereadoras de SG homenageiam figuras representativas na cidade

A CBF também cortará o zagueiro Danilo, do Flamengo. O jogador teve uma lesão muscular constatada e será cortado dos compromissos do Brasil. O Rubro-Negro e a Seleção entraram em um consenso que é importante o jogador aproveitar o período sem jogos para melhorar a parte física.

Danilo, do Flamengo, também está fora da convocação | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O jogador, inclusive, está fora da decisão do Campeonato Carioca no próximo domingo (16), diante do Fluminense. Danilo não treina com bola há duas semanas, desde quando sentiu o desconforto na perna direita.

Danilo, do Flamengo, também está fora da convocação | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Nesta sexta-feira (14), o Flamengo anunciou que o jogador será desfalque no domingo através de o nota: "O zagueiro ainda se encontra em processo de recuperação e segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico. Em conversas com a comissão técnica, o Flamengo optou por preservá-lo da partida de domingo, contra o Fluminense, visando a continuidade da longa temporada de 2025."

Desde que retornou ao Brasil, Danilo participou de cinco partidas, quatro como titular. A última vez que esteve em campo foi na goleada por 5 a 0 sobre o Maricá, que garantiu o título da Taça Guanabara, o dia 22 de fevereiro.