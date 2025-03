NEACA inaugura sala de leitura para crianças vítimas de violência em Itaboraí

Organizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), o Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e/ou Sexual (NEACA: Tecendo Redes) inaugurou, na quinta-feira (13/03), a Sala de Leitura ‘Ellen Lopes de Araújo Barreto’, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Com apoio da Petrobras, o espaço de leitura, instalado em uma sala no andar superior da sede do NEACA/Itaboraí, conta com um diversificado acervo literário, brinquedos, material pedagógico e atenderá crianças atendidas no projeto. Para o conforto dos ‘pequenos’ leitores, a sala foi climatizada e disponibilizará um computador para uso da equipe técnica da instituição e dos colaboradores.

A cerimônia de inauguração registrou a presença de aproximadamente 50 pessoas, entre representantes da Petrobras, da Segurança e Justiça, de instituições e autarquias de governos, da sociedade civil, coordenadores de equipamentos municipais, além de ativistas de Direitos Humanos, escritores e usuários (pais e crianças) atendidos no projeto.

Durante o evento, o NEACA homenageou a educadora Ellen Barreto, que atua, há 31 anos, na área de educação, em Itaboraí, e teve o nome escolhido para batizar a sala de leitura. “Foi uma surpresa. Agradeço pela homenagem. São muitos anos militando na educação. Fui uma entusiasta no apoio à chegada do NEACA na cidade. E estão aí os excelentes resultados”, agradeceu, emocionada, a educadora.

‘Informação é poder’

“É com emoção que anunciamos a inauguração da sala de leitura em Itaboraí, que concretiza a frase ‘informação é poder’, pois, através dos livros, novos horizontes e oportunidades serão abertos, além da possibilidade do acesso ao conhecimento para centenas de pessoas”, disse Chaves.

“Agradecemos ao MMSG e à Petrobras que ajudaram a expandir o nosso trabalho em Itaboraí. Enaltecemos a parceria e grandiosidade dessa empresa, que é nosso patrimônio nacional, pelo apoio ao projeto NEACA e à criação desse espaço que será fundamental no atendimento às crianças vítimas de violências e/ou em vulnerabilidade social”, ressaltou a gestora, que citou um verso da saudosa poetisa goiana Cora Coralina. “Tenha sempre um livro ao alcance do seu tempo”, acrescentou.

“Fiquei surpreso positivamente com a efetividade e transparência do NEACA. Sem educação não há transformação. A sala de leitura será uma porta aberta para o acesso ao conhecimento”, ressaltou o técnico de operação do Complexo de Energias Boaventura, Wilson Cardoso Junior, que representou o gerente geral do TR Boaventura, Cândido Luis Queiroz da Silva.

Livro de escritora nigeriana inspirou a criação da sala de leitura

Integrante da equipe do NEACA/Itaboraí, a historiadora e educadora social Débora Ortman falou da importância da leitura para refletir sobre as narrativas como formas de poder. Segundo Ortman, o livro ‘O perigo de uma história única’, da escritora e feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, foi um dos textos que inspirou a criação da sala de leitura.

“O texto da Chimamanda fala sobre as narrativas e as relações de poder. E no processo de formação da sociedade brasileira, por muito tempo, as narrativas foram usadas para inferiorizar determinados grupos de pessoas. Portanto, a leitura ajuda nas construções do pensamento crítico, da liberdade e do conhecimento. Através da sala de leitura, muitas crianças terão acesso à leitura pela primeira vez. É nossa maior conquista. Podemos usar os livros para dar a elas novos caminhos e novas histórias”, explica a educadora.

Leia também:

Casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz: Confira a regras de privacidade



Homem é preso suspeito de aplicar golpe "Boa Noite, Cinderela" na Lapa

Atendimentos em três municípios

Organizado pelo MMSG, o projeto NEACA Tecendo Redes, iniciado em 2024, com apoio da Petrobras, atende demandas relativas às violências doméstica e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).