Vasco conversa com Prefeitura do Rio sobre adiantamento da reforma do CT Moacyr Barbosa

O Vasco mantém contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro no intuito de acelerar o cronograma as obras de reforma e expansão do CT Moacyr Barbosa. O projeto tem previsão de sair do papel neste ano ainda.

O poder público municipal recentemente avisou ao Vasco que precisa realizar uma obra no local para a instalação de uma rede de drenagem que passará por dentro do terreno e atender a comunidade do Jardim do Amanhã, na Cidade de Deus.

A Prefeitura tem como previsão que a obra comece no segundo semestre deste ano. O clube diz que está em contato com o poder público na tentativa de adiantar esse cronograma. O Vasco não se manifestou sobre o fato de ter que esperar o fim da obra pra dar início à reforça do CT.

No final de fevereiro, o Vasco divulgou o início dos trabalhos de melhoria do CT com a instalação de uma piscina para os jogadores, que contará com aquecimento e pontos de hidromassagem. Outros equipamentos, aos poucos, estão sendo adquiridos pela diretoria vascaína para realizar a melhoria do local.