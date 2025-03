Flamengo anuncia renovação de contrato com o volante Pulgar

O Flamengo anunciou oficialmente a renovação do volante Erick Pulgar até o fim de 2027. O acordo foi selado na manhã desta sexta-feira (14) no Ninho Urubu, em reunião com o empresário chileno Fernando Felicevich.

Faltava só redigir o documento e colher assinaturas. Esse processo foi feito durante o começo da tarde. Antes da coletiva do zagueiro Léo Pereira, o diretor José Boto fez um pronunciamento e o meio-campista celebrou a extensão do vínculo.

"Queria expressar minha felicidade pela renovação. Era o que eu queria e minha família também. Muito agradecido ao Boto, à direção, ao Filipe também, que quando foi meu companheiro me aconselhava todo dia e agora também como treinador, é algo muito especial. Agradeço a todos, à torcida pelo apoio no dia a dia", disse Pulgar.

Leia também:

➤ NEACA inaugura sala de leitura para crianças vítimas de violência em Itaboraí

➤ No mês da mulher, vereadoras de SG homenageiam figuras representativas na cidade

A maior questão pendente era referente à cláusula da multa rescisória do volante chileno de 31 anos. O Flamengo queria um valor e o staff do volante queria outro. A última reunião quebrou as divergências e selou o acordo em um denominador comum.

A multa será de 6 milhões de dólares (R$ 34,8 milhões) e só passa a valer no meio de 2026. No último ano, Pulgar estava decidido a deixar o Flamengo ao fim do vínculo. O cenário mudou com a chegada de Filipe Luís ao cargo de técnico. O técnico teve papel fundamental na mudança de decisão do jogador, que se sente mais valorizado esportivamente hoje no clube.

Agora, o Flamengo seguirá o planejamento de iniciar conversas para a renovação de outros atletas. O zagueiro Cleiton, o lateral-direito Varela e os meias Gerson e Arrascaeta estão no radar do clube.