Fluminense renova contrato com o volante Martinelli

O Fluminense acertou a renovação de mais um contrato para a temporada 2025. Agora, o clube fechou acordo com o volante Martinelli. O jogador agora tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2027.

O acordo anterior ia até o final de 2026. O novo acordo já está registrado no BID. O volante também recebeu um aumento salarial. Nesta temporada, são 10 jogos disputados, com uma assistência. Martinelli é titular do Fluminense do técnico Mano Menezes.

Nesta quinta-feira (13), o clube também atualizou o vínculo com o atacante Germán Cano. O ídolo argentino renovou por mais uma temporada e agora seu vínculo com o Fluminense vai até o final de 2026.

Martinelli voltará a campo no próximo domingo, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. O Fluminense, que enfrenta o Flamengo após perder a ida por 2 a 1, precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa do título para os pênaltis, ou por dois ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal.