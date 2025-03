Após gol sobre o Flu, Juninho ganha confiança para sequência no Flamengo

Juninho marcou no Fla-Flu e ganhou confiança para sequência no clube - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Juninho marcou no Fla-Flu e ganhou confiança para sequência no clube - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Praticamente dois meses separam o anúncio do atacante Juninho de seu primeiro gol no Maracanã pelo Flamengo. O gol da vitória no clássico contra o Fluminense, por 2x1, deixou o Rubro-Negro em vantagem para o segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca.

O gol chegou para aumentar a confiança do atacante que ainda busca espaço com o técnico Filipe Luís. Juninho passou quase um mês se recuperando de um edema muscular na coxa direita. No dia 12 de fevereiro, diante do Botafogo, ele deixou o gramado com dores. Ele só voltou a ser relacionado para o duelo da semifinal, contra o Vasco, no dia 8 de março.

Desde sua chegada ao Fla, Juninho busca melhorar a forma física. O problema muscular afetou esse processo. Enquanto retoma o ritmo de jogo, o atacante espera atingir o peso que acredita ser fundamental para um bom desempenho: 75kg.

Leia também:

➤ Chefe do tráfico de drogas na Maré é preso durante consulta de harmonização facial

➤ Julgamento de influenciadoras de São Gonçalo começa nesta quinta-feira (13)

"Tive um começo um pouco ruim em questão de adaptação, é normal. Neste momento não estou apto, ganhei um pouco de peso, mas estou trabalhando para perder. Quando estou bem, eu sei o que posso fazer. O Filipe está me dando minutagem e estou trabalhando. Com o tempo eu vou melhorar", comentou o jogador em entrevista após a vitória em cima do Fluminense.

Após a lesão, esse foi apenas o segundo jogo de Juninho. Ele continuará com o planejamento de controle de carga e minutagem. Contra o Flu, ele participou de apenas 24 minutos em campo e deu três toques na bola, marcando um gol.

Juninho foi o primeiro reforço do Flamengo para 2025 e foi contratado para substituir Gabigol e ser o centroavante titular até a recuperação de Pedro. O atacante foi contratado do Qarabag por 5 milhões de euros (R$ 31 milhões).