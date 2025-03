Vasco e Maricá se enfrentam em jogo-treino neste sábado (15)

Após o confronto no Campeonato Carioca, Vasco da Gama e Maricá FC voltam a se encontrar no próximo final de semana. Neste sábado (15), equipe da região Metropolitana vai até o centro de treinamento do Cruz-maltino - o CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá - para participar de um jogo-treino.

A partida acontece de manhã e as equipes ainda não informaram se há alguma previsão de transmissão do treino. O encontro faz parte da agenda de preparativos do Vasco para a estreia no Campeonato Brasileiro. Segundo Marcelo Sant'Ana, executivo de futebol do Vasco, a equipe pretende realizar pelo emnos mais um jogo-treino nas próximas semanas.

"Agora estamos readequando as cargas de treino. Vamos fazer provavelmente dois jogos-treino para buscar um nível diferente de coletivo, para que a gente possa testar algumas alternativas dentro da competição. O Carille, nesse período, tem a possibilidade de trabalhar com um elenco mais completo. A contratação dos extremos aconteceu no finalzinho da janela, então ele vai ser essa oportunidade agora de, se julgar necessário, mudar esquema tático ou fazer alguma correção de rota", disse Sant'Anna.

O Vasco estreia no Brasileirão no dia 30 de março. A equipe recebe o Santos em casa, no São Januário, às 18h30.