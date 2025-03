Suderj abre inscrições para instituições interessadas em assistir jogos gratuitamente no Maracanã

O Governo do Estado, por meio da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), está com inscrições abertas para instituições solicitarem ingressos para assistir aos jogos no Maracanã. A ação, que tem como objetivo democratizar o acesso ao estádio, é voltada para entidades que desenvolvem trabalhos sociais, pessoas com deficiência, associações de moradores, escolas da rede pública estadual e associações desportivas.

"Levar a população ao templo sagrado do futebol é exercer a política pública para gerar momentos inesquecíveis a quem está sendo atendido. O Maracanã é um símbolo do futebol mundial, e queremos que mais pessoas possam ter a oportunidade de vivenciar essa experiência, principalmente aquelas que fazem parte de instituições que desenvolvem trabalhos sociais, educacionais e culturais. Estamos muito felizes em poder contribuir com a inclusão e seguimos trabalhando para ampliar cada vez mais esse acesso", ressaltou Marcos Santos, presidente da Suderj.

As instituições interessadas em participar devem entrar em contato pelo e-mail comunicacao@suderj.rj.gov.br para mais informações sobre o processo de solicitação de ingressos.