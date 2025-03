Marçal, que retornou ao Botafogo, ainda não foi apresentado pelo clube; entenda situação

O lateral-esquerdo Marçal, que acertou seu retorno ao Botafogo desde o final de fevereiro, ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube. O atleta está envolvido na rotina do clube como qualquer outro jogador desde então.

A opção de não anunciar e nem apresentar Marçal é uma estratégia do Glorioso no momento de "pré-temporada" com Renato Paiva, que vive rotina de mais de 20 dias de treinamentos. O objetivo do clube é manter o foco total nas atividades do novo treinador. O Alvinegro, além de não apresentar o lateral de 36 anos, também não apresentou os reforços Santiago Rodríguez e Elias Manoel.

O Botafogo tinha interesse na permanência de Marçal no fim do ano, mas a história foi interrompida. O lateral, que recebia um alto salário, não aceitou diminuir os vencimentos de acordo com aquilo que a diretoria considerava que seria realista para idade e função do atleta.

O defensor também tinha vontade de permanecer no Alvinegro. A identificação com o clube e a adaptação da família ao Rio de Janeiro eram os principais motivos para Marçal querer continuar. Ele até recebeu sondagens de outras equipes, mas não fechou nenhum acordo.

No fim de fevereiro, o lateral procurou John Textor, dono da SAF, manifestando desejo de retornar e aceitando reduzir o salário. Chegou-se a um meio termo no sentido financeiro, e o acordo para o defensor foi finalizado. Internamente, a diretoria acredita que foi uma decisão acertada porque Marçal é um atleta que vai adicionar experiência a um elenco jovem.

O lateral, inclusive, participou da campanha da Fifa com o Botafogo para promover o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, em junho. Ele aparece ao lado de Igor Jesus, Artur, John e Santiago Rodríguez.