Vasco encaminha empréstimo do meia JP, de 19 anos, ao Avaí

O Vasco encaminhou o empréstimo do jovem JP, de 19 anos, ao Avaí. O jogador deve viajar nos próximos dias para fechar o vínculo com o clube de Santa Catarina.

JP é cria das categorias de base do Vasco e retornou aos gramados no início deste ano, no Campeonato Carioca. Ele se recuperou de uma cirurgia realizada no final da temporada passada. A forte concorrência no meio-campo vascaíno fez a diretoria emprestar o jogador, na busca por mais minutos.

Em 2024, JP teve boa atuação pelo clube após a chegada do técnico Rafael Paiva. Mas, aos poucos, o jovem acabou perdendo espaço e passou a ser relacionado cada vez menos pelo treinador.

JP estreou pelo profissional do Vasco na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Ao todo, são 13 jogos com a camisa cruz-maltina, cinco como titular, com uma assistência e nenhum gol marcado.