Bastos treina com o grupo do Botafogo e é convocado para seleção angolana

Bastos treina no Botafogo com proteção na coxa - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Bastos treina no Botafogo com proteção na coxa - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O zagueiro Bastos está em fase final de recuperação da lesão na coxa esquerda, sofrida em fevereiro durante partida contra o Nova Iguaçu. O defensor já iniciou a transição para os treinos com o elenco do Botafogo no CT Espaço Lonier.

A evolução do jogador também foi determinante para sua convocação à seleção de Angola, que disputa as Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo. Capitão da equipe angolana, Bastos vinha realizando treinamentos específicos de bola, força e condicionamento físico desde a chegada do técnico Renato Paiva ao clube carioca.

Leia também:

▶ Homem é preso em flagrante após ameaçar namorada dentro de Deam, em Nova Iguaçu

▶ Ex-candidato a prefeito de Casimiro de Abreu é preso por extorsão

Nesta terça-feira (11), o zagueiro participou de atividades em campo reduzido, ainda utilizando uma proteção na coxa esquerda. Com o avanço no processo de recuperação, sua liberação para os compromissos com a seleção angolana foi confirmada após avaliação da federação do país.

Com a convocação, Bastos será desfalque no jogo-treino do Botafogo contra o Cruzeiro, no sábado (15), além de perder algumas sessões de treino com Renato Paiva. No entanto, ele estará à disposição para a estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 29 de março, contra o Palmeiras.