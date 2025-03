Fla x Flu: Final do Carioca é mais um capítulo de decisões entre os clubes; veja lista de títulos de cada um sobre o rival

A partir desta quarta-feira (12), Flamengo e Fluminense decidirão mais um título de Campeonato Carioca. Mas, às vésperas do primeiro jogo da decisão, surge o debate: Quem tem mais títulos em decisões contra o rival?

Ao longo dos mais de 100 anos de disputa do estadual, diversos formatos foram adotados. De pontos corridos, passando por quadrangular final, triangular final, turno e returno até o formato atual, com semifinais e final direta.

Com isso, para dar contexto histórico a cada situação, foram traçados recortes para apresentação dos cenários. O Tricolor considera que o Fla-Flu decidiu o Carioca em 16 oportunidades, com 10 títulos para o Flu e seis para o Fla. Já o Rubro-Negro contabiliza apenas 13, com 7 a 6 para o rival.

Leia também:

▶ Jovem é baleado com tiro a queima-roupa por PM de folga em Campo Grande

▶ Missionário morto a tiros na BR-101 voltava de curso para ser pastor quando foi baleado

A polêmica começa quando se acrescenta campeonatos que foram disputados em formados diferentes, mas que tiveram a confirmação da taça em um clássico entre os dois. Confira:

Títulos do Fluminense sobre o Flamengo:

1919*: Fluminense campeão em pontos corridos com título garantido no Fla-Flu na penúltima rodada.

1936: Fluminense campeão em final direta com o Flamengo.

1941: Fluminense campeão em pontos corridos com empate por 2 a 2 com o Flamengo na última rodada.

1969*: Fluminense campeão em pontos corridos com último jogo contra o Flamengo valendo a taça.

1973: Fluminense campeão em final direta com o Flamengo.

1983*: Fluminense campeão em triangular com título garantido em vitória do Flamengo, que terminou como vice, sobre o Bangu.

1984: Fluminense campeão em triangular com vitória sobre o Flamengo.

1995: Fluminense campeão sobre o Flamengo em último jogo do octogonal final.

2022: Fluminense campeão em final direta com o Flamengo.

2023: Fluminense campeão em final direta com o Flamengo.

* Edições não contabilizadas nos números do Flamengo



Títulos do Flamengo sobre o Fluminense:

1963: Flamengo campeão em pontos corridos com último jogo contra o Fluminense valendo a taça.

1972: Flamengo campeão em triangular final com último jogo contra o Fluminense.

1991: Flamengo campeão em final direta contra o Fluminense.

2017: Flamengo campeão em final direta contra o Fluminense.

2020: Flamengo campeão em final direta contra o Fluminense.

2021: Flamengo campeão em final direta contra o Fluminense.