Vasco busca reforços para três posições em janela de transferências doméstica

Pedrinho quer reforços para o Vasco antes do início do Brasileirão - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Com o início da janela de transferências doméstica nesta segunda-feira (10), o Vasco intensificou a busca por reforços para três posições: zagueiro, lateral-esquerdo e centroavante. O clube carioca pretende fortalecer o elenco para a sequência da temporada.

Mantendo o padrão dos últimos anos, a CBF abriu uma janela extra de transferências, permitindo que jogadores que disputaram os campeonatos estaduais possam se transferir para outras equipes após o término das competições regionais. O período de negociações segue até o dia 11 de abril.

Uma das principais prioridades do Vasco é encontrar um reserva para o atacante Vegetti. No entanto, a definição desse reforço também está atrelada às negociações com o colombiano Brahian Palacios. As tratativas com o Atlético-MG para a contratação do jogador são consideradas avançadas. Caso o acordo se concretize, Palacios ocuparia a posição na ponta-direita, abrindo espaço para que Rayan seja uma opção de reserva para Vegetti.

Na lateral esquerda, o Vasco busca um jogador que possa ser alternativa a Lucas Piton, titular absoluto da posição. Apesar de ter renovado com Victor Luis, considerado uma peça importante para o elenco tanto dentro quanto fora de campo, o clube segue atento ao mercado para fortalecer o setor.

No sistema defensivo, a direção também está à procura de mais um zagueiro. Em janeiro, o Vasco já havia anunciado as contratações de Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, mas pretende ampliar as opções na defesa.

A equipe vascaína enfrenta um período sem jogos após a eliminação no Campeonato Carioca no último sábado. O próximo compromisso do time será no dia 30 de março, contra o Santos, na estreia do Campeonato Brasileiro.