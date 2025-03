Ferj marca Fla x Flu decisivo pelo título carioca para o domingo (16), às 16h

Fla x Flu decisivo está marcado para às 16h, domingo (16), no Maracanã - Foto: Divulgação

Fla x Flu decisivo está marcado para às 16h, domingo (16), no Maracanã - Foto: Divulgação

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) informou nesta terça-feira (11) que o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca de 2025, entre Flamengo e Fluminense, será no próximo domingo (16), às 16h.

O palco da grande decisão será o Maracanã, com mando de campo do Rubro-Negro. A dupla começa a decidir o título estadual nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), também no Maracanã.

Dono da melhor campanha, o Fla será mandante do jogo da volta e o Flu, mandante da primeira partida. No entanto, não há nenhum tipo de vantagem para o Flamengo, mesmo tendo feito a melhor campanha na primeira fase.

Leia também:

▶ Homem é preso em flagrante após ameaçar namorada dentro de Deam, em Nova Iguaçu

▶ Ex-candidato a prefeito de Casimiro de Abreu é preso por extorsão

Caso haja empate após os 180 minutos, a decisão do campeão carioca deste ano será na marca do pênalti.

A dupla Fla x Flu é a maior campeã do Campeonato Carioca, com 38 e 33 títulos respectivamente. Essa é a quinta final entre os clubes em seis anos. Desde 2019, pelo menos um deles conquistou o campeonato. Incluindo 2025, serão sete títulos consecutivos da dupla, igualando a maior sequência que remete aos primeiros anos do campeonato, há mais de 100 anos.