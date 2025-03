Vasco tem pausa para 'aparar as arestas' até estreia no Brasileirão

Fora das finais do Campeonato Carioca, o Vasco terá três semanas livres até a estreia do Brasileirão, no dia 30 de março, contra o Santos, em São Januário. O técnico Fábio Carille terá um longo período para trabalhar a organização da equipe, que segundo ele, ainda está longe do ideal.

Na coletiva após a segunda partida da semifinal, Carille disse que, após 12 jogos, passou a conhecer melhor o elenco. Ele vê pontos positivos neste começo de trabalho, como a postura mais corajosa da equipe nos clássicos, por exemplo.

A ideia do clube agora é buscar jogos-treino nesse período para manter os jogadores em atividade e testar as ideias da comissão técnica. Os adversários e as datas ainda não foram definidas. O clube tem objetivos importantes para esse momento.

Os reforços recém-chegados precisam ainda se adaptar ao clube. Garré, Nuno e Loide chegaram na semana retrasada ao Rio de Janeiro e foram relacionados apenas para três jogos. O trio tem sentido o forte calor e o período será importante para que melhorem fisicamente para o Brasileirão.

Outra questão é a parte física dos jogadores vascaínos. O time teve dificuldades para manter o ritmo de pressão nos duelos da semifinal do estadual diante do Flamengo. Mesmo com Carille apontando que o condicionamento físico dos jogadores está dentro do normal, será necessário retomar o fôlego para o torneio nacional.

Philippe Coutinho é um nome que preocupa. O camisa 11 saiu machucado de campo no último sábado (08) e será reavaliado para investigar a gravidade da lesão. Mas se trata de um problema muscular, então o meia deve precisar de tempo para se recuperar.

O aspecto mental também é alvo de preocupação do Vasco. Carille entende que os jogadores sentem muito após levar um gol. De certa forma, o problema voltou a acontecer no segundo jogo da semifinal. Após sair na frente, o Vasco caiu de produção e sentiu o gol de empate do Fla.