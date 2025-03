Botafogo marca jogo-treino com o Cruzeiro no Rio

De fora do Campeonato Carioca, o time do Botafogo aproveitou a agenda vazia para acertar uma partida de preparação para o Campeonato Brasilerio. O Alvinegro carioca vai receber a equipe do Cruzeiro em casa, no Estádio Nilton Santos, para um jogo-treino no próximo sábado (15), previsto para começar às 17h.

Apesar do anúncio, a partida não será aberta ao público e, até a tarde deste sábado (08), não havia qualquer previsão de transmissão pelos canais oficiais das equipes. As diretorias dos dois clubes já vinham conversando há algumas semanas sobre a possibilidade de fazer um amistoso entre os times, mas não chegaram a um acordo para uma partida oficial e acabaram se acertando para apenas um jogo-treino.

Este será o último compromisso do Botafogo antes de estrear no Brasileirão 2025 no fim do mês. O campeão do torneio no ano passado vai entrar em campo no dia 29 de março, para enfrentar o Palmeiras. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h30. No mesmo dia, o Cruzeiro também estreia no torneio, em jogo contra o Mirassol no Mineirão às 18h30.