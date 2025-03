Com grande vantagem, Fluminense visita o Volta Redonda buscando confirmar a vaga na final do Campeonato Carioca

O Fluminense visita o Volta Redonda neste domingo (09), às 18h, no Raulino de Oliveira, buscando confirmar a vaga para a decisão do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Tricolor emplacou um sonoro 4x0 e encaminhou a classificação.

O Voltaço precisa devolver a diferença de gols para chegar à decisão, já que teve a melhor campanha na primeira fase. Para o Flu, uma derrota por três gols de diferença ainda garante o clube em mais uma final de estadual. No sábado, (08), o Flamengo voltou a vencer o Vasco, por 2x1, e aguarda seu adversário na luta pelo título.

O Volta Redonda é um dos destaques desse ano do estadual. Segunda melhor campanha na classificação geral e ainda garantiu de forma antecipada sua ida à semifinal. Porém, a missão de chegar em uma decisão ficou mais distante depois do péssimo resultado do primeiro jogo contra o Flu.

Buscando quase um milagre, o clube da Cidade do Aço deve ir à campo com: Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Chay, Kelvin e MV; Bruno Santos.

O Tricolor, por sua vez, chega embalado. O clube sustenta uma invencibilidade de oito jogos, com seis vitórias e dois empates no período. Na última quarta (05), vitória e classificação na Copa do Brasil diante do Caxias, por 2x1, fora de casa. Agora, pelo Carioca, o clube pode ser derrotado que estará na final diante do maior rival. O técnico Mano Menezes pode até poupar alguns jogadores para essa semifinal.

O provável Fluminense para a semifinal é: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes (Thiago Silva), Fuentes (Renê); Otávio, Martinelli, Arias; Serna, Canobbio, Cano (Everaldo).

A arbitragem fica com Alex Gomes Stefano, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares. Quem comanda o VAR é Alexandre Vargas Tavares de Jesus.