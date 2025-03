Carlos Leiria é demitido do sub-20 do Botafogo

O treinador chegou a ser colocado como interino e comandou o time profissional na maior parte do Campeonato Carioca e na Supercopa - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O treinador chegou a ser colocado como interino e comandou o time profissional na maior parte do Campeonato Carioca e na Supercopa - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Carlos Leiria foi demitido do Botafogo e não comandará mais a equipe sub-20 do Alvinegro. O treinador chegou a ser colocado como interino e comandou o time profissional na maior parte do Campeonato Carioca e na Supercopa, onde o clube foi derrotado pelo Flamengo.

Após maus resultados e péssimas atuações em campo, o profissional foi retirado de sua função como interino e recolocado como treinador das categorias de base. Para sua função, o clube contratou Claudio Caçapa, que passou pelo Alvinegro em 2023.

Leia também

➣Cano e Arias afinam parceria e elevam o nível do Fluminense no início da temporada

➣ Homem é preso em flagrante após agredir e ofender ex-companheira na frente da filha de 3 anos

A diretoria optou pelo desligamento de Leiria antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro Sub 20, que já começa na próxima semana.