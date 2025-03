Alex Poatan realiza quarta defesa de cinturão no UFC deste sábado

O brasileiro Alex Poatan defenderá seu cinturão da categoria meio pesado (93kg) contra o russo Magomed Ankalaev, neste sábado (8), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos EUA, pelo UFC 313. Essa será a quarta defesa de cinturão de Poatan, que se tornou campeão em novembro de 2023.

Visando se consolidar como um dos maiores brasileiros da organização, esse confronto marca um embate de estilos. Alex fez carreira no kickboxing antes de migrar para o MMA e é um especialista da trocação. Já seu adversário vem da luta agarrada e, para muitos, essa será a luta mais difícil de Poatan desde que entrou no Ultimate.

Magomed Ankalaev tem um cartel de 11 vitórias, um empate e uma derrota no UFC. O único revés do russo dentro do maior evento de MMA do mundo foi em sua estreia na organização, quando após dominar seu adversário durante a luta inteira, acabou sendo finalizado no último segundo do terceiro round.

Leia também:

➣Cano e Arias afinam parceria e elevam o nível do Fluminense no início da temporada

➣ Homem é preso em flagrante após agredir e ofender ex-companheira na frente da filha de 3 anos

Em sua carreira no MMA, Poatan tem 12 vitórias e duas derrotas. Alex é um dos lutadores mais aclamados pelo público mesmo sem saber falar uma palavra em inglês. Vindo de uma sequência de três nocautes seguidos, ele tenta repetir a fórmula da vitória contra quem, em tese, pode ser seu adversário mais perigoso.

Além do campeão, outros sete brasileiros também lutam no evento deste sábado, com maior destaque para Amanda Lemos, top 5 da categoria peso palha (52 kg), que enfrenta a compatriota Iasmin Lucindo; e Mauricio Ruffy (70 kg), que luta contra o americano Bob Green.

Os outros brasileiros que lutam no evento são Brunno Ferreira, Carlos Leal, Mairon Santos e Djorden Santos.

Confira o card completo:

Alex Poatan x Magomed Ankalaev - peso meio-pesado



Justin Gaethje x Rafael Fiziev - peso-leve

Jalin Turner x Ignacio Bahamondes - peso-leve

Amanda Lemos x Iasmin Lucindo - peso-palha

King Green x Mauricio Ruffy - peso-leve

Card Principal - início às 0h (de Brasília)



Curtis Blaydes x Rizvan Kuniev - peso-pesado

Joshua Van x Rei Tsuruya - peso-mosca

Brunno Ferreira x Armen Petrosyan - peso-médio

Alex Morono x Carlos Leal - peso meio-médio

Mairon Santos x Francis Marshall - peso-pena

Chris Gutierrez x John Castaneda - peso-pena

Djorden Santos x Ozzy Diaz - peso-médio

Card preliminar - início às 20h30 (de Brasília)