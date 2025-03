Flamengo conta com invencibilidade de Rossi para chegar à final do Campeonato Carioca

O goleiro Rossi, do Flamengo, é um dos trunfos do clube para chegar à final do Campeonato Carioca de 2025. Após a vitória sobre o Vasco por 1x0, o Rubro-Negro pode perder até por um gol de diferença decidir o estadual mais uma vez.

O argentino é peça fundamental nesse processo, já que não sofreu gols até agora em toda a competição. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (06), Rossi fez questão de exaltar todo o elenco pela solidez defensiva.

"Sempre vão escutar que a defesa começa no ataque. Ano passado tivemos a melhor defesa do Carioca. Esse ano com o time principal também não sofremos gols. O primeiro defensor é o atacante. A ideia do Filipe mostra isso. Que sejamos agressivos, que tentemos pressionar, ficar rápido com a posse de bola para gerar perigo. É de todo mundo isso. Estou no gol, tenho de atuar no momento que a bola chega em mim, mas primeiro está o time todo na frente. É um trabalho grupal que fazemos bem e temos de continuar nesse caminho", destacou o goleiro.

"Eu sei que em algum momento vou tomar gol. Outro dia defendi uma bola, e o Léo tirou em cima da linha. Contra o Vasco o Léo Pereira tirou em cima da linha. São situações do jogo. É bom saber que se eu não estou, alguém da defesa está. Eles confiam também e sabem que estou ali para dar segurança. Não tenho que me preparar muito, porque o goleiro sabe que pode tomar gol a qualquer momento. Tenho que estar pronto e continuar, porque a próxima bola vai vir e vou precisar defender", completou o argentino.

Rossi é titular absoluto do Flamengo. Ele tem ótimos números pelo clube. Em 85 jogos, ele não sofreu gols em 42 vezes, contando amistosos de pré-temporada. Ou seja, em quase metade das partidas, o argentino não foi vazado.