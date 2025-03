Renato Paiva valoriza trabalho de Artur Jorge no Botafogo e não teme pressão

Renato Paiva está em seus primeiros dias no comando do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Renato Paiva está em seus primeiros dias no comando do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O português Renato Paiva virou o novo técnico do Botafogo horas antes da decisão da Recopa Sul-Americana, na última quinta-feira (27).

A conversa de duas horas com o empresário norte-americano John Textor finalizou o acordo entre as partes e selou a ida do europeu para o Glorioso. Renato Paiva declarou em entrevista que já sabia que seu nome estava na lista do clube carioca.

"Futebol é movimento. Eu já sabia que (meu nome) estava na mesa, mas haviam outros treinadores. De repente aparece uma chamada para realizar um Zoom (reunião virtual), uma entrevista e no dia seguinte apareceu o John Textor convidando para assistir Botafogo x Racing, quis me conhecer pessoalmente e as coisas ficaram fechadas."

Apenas uma semana no cargo, Renato Paiva viveu apenas três dias de treinamento com o grupo desde que chegou. Com o Botafogo fora da disputa até da Taça Rio, o clube terá pouco mais de 20 dias de treinamento. O clube enxerga esse tempo como uma nova pré-temporada.

A pressão por substituir o bom trabalho de Artur Jorge não assusta Paiva: "Pode assustar a questão (pressão) porque o clube acabou de ganhar o que ganhou. Prefiro esse peso de ter que jogar para ganhar todos os dias, lutar por todos os títulos, da pressão de uma torcida gigante. É isso que nós cremos. Não há nenhum profissional que vá escolher lutar contra rebaixamento do que lutar por títulos. Nos últimos dias senti um orgulho enorme pela minha carreira, que não teve ajudas, e este passo também foi assim", declarou Paiva.

"Não conhecia John Textor nem ninguém do Botafogo. O desafio é lindíssimo, o plantel tem muita qualidade, teremos um mês para trabalhar, o que é raro no Brasil, e isso vai nos ajudar a colocar as coisas no lugar. O Artur deixou uma base de trabalho clara e obviamente não vou fazer mudanças radicais, vou aproveitar muito do que o Artur deixou aqui. É pôr um pouquinho da nossa ideia e jogar para ganhar sempre", completou o português.

Ele também confirmou que não teve contato com o antigo treinador do Botafogo desde que chegou ao clube carioca: "Até para ver a dimensão de um clube como esse, já da reunião no hotel ele (Textor) me agarrou e disse "vamos para o jogo". Nem em casa eu fui. Fui contratado naquele momento, nem sequer tive um momento de reflexão. Olho para o meu telefone e tenho 250 mensagens que ainda não consegui responder. Fiquei muito orgulhoso por ter gente do meu passado, diretores, jogadores. Muitos jogadores, não só do Benfica na época da formação, mas muitos por onde passei... Meu Instagram está inundado de mensagens. O Botafogo é gigantesco. Eu nem tenho tempo para isso (responder todas as mensagens), mas não recebi nada do Artur Jorge ainda, mas sei que ele está torcendo por nós."

O processo para a contratação de um novo técnico para o Botafogo demorou 55 dias. Artur Jorge deixou o clube oficialmente em 3 de janeiro.