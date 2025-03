Após classificação na Copa do Brasil, Vasco vira a chave e mira virada sobre o Flamengo

Após a boa atuação e a classificação na Copa do Brasil com a vitória por 3x0 sobre o Nova Iguaçu, os jogadores do Vasco e o técnico Fábio Carille ganharam uma injeção de ânimo para buscar uma virada sobre o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, no próximo sábado (08), no Maracanã.

Para alcançar a final do estadual, o cruzmaltino precisa vencer o rubro-negro por dois gols de diferença, após a derrota de 1x0 no último final de semana. Caso vença por um gol de diferença, o Flamengo ficará com a vaga por ter tido a melhor campanha na primeira fase.

Estreante da noite, o português Nuno Moreira falou com a imprensa na zona mista do Nilton Santos, na noite de quarta (05). O jogador citou que o rival não é "nenhum bicho-papão" e que é sim possível vencer pelo placar necessário para chegar à final do Carioca.

"Espero poder ajudar, não acho que (o Flamengo) seja nenhum bicho-papão. Hoje, mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante de que podemos reverter o resultado", disse Nuno Moreira.

O técnico Fábio Carille também foi questionado sobre o duelo com o Fla na coletiva de imprensa depois de vencer o Nova Iguaçu. Ele ressaltou que a preparação passará muito mais pelo aspecto mental por conta do pouco tempo disponível de treinamento até a partida.

"A preparação para sábado vai ser mais mental, vamos ter que ter muita sabedoria e dosar a vontade de ganhar. Tivemos uma vontade excessiva e levamos quatro cartões, isso não pode. Sem bola foi muito bom, mas com bola tem que melhorar. Tem que recuperar bem e potencializar. Se tomar gol tem que seguir. Nos preparamos para não tomar gols, mas o adversário também. Não podemos desmoronar. A preparação a partir de amanhã é mais nesta função (conversa). Não vou ter intensidade nenhuma para sábado, não tem como."

Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 17h45, no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.