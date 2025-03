Fifa pode aumentar para 64 o número de seleções para a Copa do Mundo de 2030

Anúncio da Fifa para as sedes da Copa do Mundo de 2030 - Foto: Divulgação/Fifa

Anúncio da Fifa para as sedes da Copa do Mundo de 2030 - Foto: Divulgação/Fifa

A Fifa vai analisar a possibilidade de expandir o número de seleções para a Copa do Mundo de 2030. O número pode chegar a 64 países. Um dos integrantes do Conselho da entidade sugeriu a ideia durante reunião virtual realizada na última quarta-feira (5). Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, participou da conversa.

A entidade máxima do futebol disse que tem a obrigação de "analisar qualquer proposta de um dos membros de seu conselho". O jornal 'New York Times' foi o primeiro a divulgar essa informação, já nesta quinta-feira (06).

O Conselho da Fifa é formado por 37 membros. Gianni Infantino, presidente máximo da entidade, oito vice-presidentes e mais 28 representantes eleitos pelas federações do países compõe essa equipe.

A edição de 2026 da Copa do Mundo, que acontecerá no Canadá, México e Estados Unidos, já é maior que a anterior. O torneio contará com 48 seleções, contra 32 da edição de 2022 no Catar. A Copa do Mundo de 2030 acontece em seis países diferentes.

Argentina, Paraguai e Uruguai receberão jogos, mas apenas uma partida em cada país como forma de celebrar os 100 anos do primeiro Mundial, realizado no Uruguai em 1930. As partidas acontecem na semana anterior à abertura oficial da Copa.

Espanha, Portugal e Marrocos serão as sedes oficiais da competição.