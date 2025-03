Fluminense viaja para o Rio Grande do Sul pela 2º fase da Copa do Brasil

O Fluminense embarca para a cidade de Caxias do Sul, situada no Rio Grande do Sul, onde enfrentará nesta quarta-feira (5), o time do Caxias, pela 2ª fase da Copa do Brasil. O confronto está programado pela CBF, para acontecer no Estádio Centenário, às 19h.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o clube carioca marcou o impressionante placar de 8x0 contra o Águia de Marabá, do Pará.

Mano Menezes conduziu o treinamento no CT Carlos Castilho, porém deve permanecer sem a opção do zagueiro Thiago Silva, que está se recuperando de uma lesão no calcanhar esquerdo. Outra substituição é o lateral direito Guga para a vaga de Samuel Xavier, que saiu de campo no jogo contra o Volta Redonda, reclamando de dores musculares. O atleta ainda será avaliado.

Confira a possível escalação do time:

Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes, Otávio ou Hércules, Martinelli e Arias, Riquelme (Serna), Canobbio e Cano.