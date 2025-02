Alcaraz atinge 30% da meta que pode render R$ 130 milhões ao Rubro-Negro

O meia Carlos Alcaraz está próximo de ser comprado pelo Everton, da Inglaterra. O jogador do Flamengo foi titular e completou seu primeiro jogo pelo clube inglês no empate com o Brentford, pela Premier League.

Com isso, ele ultrapassou 30% da meta estipulada pelo Rubro-Negro para vendê-lo. Ele agora precisa atuar em mais quatro partidas como titular. O clube carioca emprestou o jogador até meados deste ano em acordo que estabeleceu cláusula de compra obrigatória em caso de cumprimento de metas.

A meta seria o argentino participar de seis jogos como titular do Everton ou disputar, no mínimo, 45 minutos. Ele já iniciou duas partidas como titular e entrou no decorrer de outros três confrontos, atuando por menos de 45 minutos.

Alcaraz marcou um gol e deu uma assistência até o momento no clube inglês. Ainda restam mais 11 partidas até o fim da temporada europeia para o Everton. Caso a meta seja cumprida, o ingleses terão que comprar o argentino por um valor fixado em 15 milhões de libras (R$ 110,4 milhões) + bônus de 3 milhões de libras (R$ 132,4 milhões) em caso de outras metas cumpridas posteriormente.

Pelo Flamengo, Alcaraz disputou 19 jogos oficiais, com três gols e duas assistências. Os dois gols marcados em 2024 saíram em cobranças de pênalti. Na vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0, pelo Carioca, ele marcou de cabeça, no jogo que marcou sua despedida do clube.