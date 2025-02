Clássico entre Vasco e Flamengo terá efetivo de 670 policiais

Vasco e Flamengo se enfrentam no Nilton Santos, neste sábado (1) - Foto: Prefeitura do Rio

Vasco e Flamengo se enfrentam no Nilton Santos, neste sábado (1) - Foto: Prefeitura do Rio

A segurança será reforçada no estádio Nilton Santos, neste sábado (1), para a primeira partida da semifinal do Carioca entre Vasco x Flamengo. Serão 670 policiais militares, sendo 600 homens do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádio (Bepe).

A Ferj divulgou no início da tarde desta quinta-feira (27) o resultado da reunião de segurança, que definiu também o bloqueio total de ruas no entorno do estádio. O efetivo utilizado é bem próximo ao utilizado em partidas no Maracanã.

Em efeito de comparação, nos dois últimos clássicos entre os rivais, no Maracanã, foram utilizados 650 policiais do Bepe. A diferença fica por conta da capacidade de público ser muito superior no 'Maior do Mundo', cerca de 60 mil pessoas. O Nilton Santos, com capacidade total liberada, receberia pouco mais de 38 mil torcedores.

A federação também divulgou que o bloqueio total das ruas em volta do Nilton Santos vai começar 3h antes da partida ser iniciada. Os portões para acesso dos torcedores ao estádio também abre 3h antes do clássico pela semifinal do Campeonato Carioca.

A reunião definiu alguns outros pontos, como acesso de torcedores na chegada de trem. A torcida do Vasco desce pela passarela de concreto da Estação Engenho de Dentro. Os torcedores do Flamengo terão acesso pela escada de Ferro, da mesma estação. A concessionária Supervia vai colocar trens extras para suprir a demanda de torcedores na saída do jogo.