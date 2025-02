Botafogo é dominado, perde em casa para o Racing e é vice da Recopa

Se o ano de 2024 foi mágico para os torcedores do Botafogo, o de 2025, até agora, é trágico. O Glorioso perdeu sua segunda disputa de título na temporada, nesta quinta-feira (27), ao ser derrotado pelo Racing, por 2 a 0, no Nilton Santos. O time argentino, que já havia vencido pelo mesmo placar o primeiro jogo, se sagrou campeão.

Apesar da necessidade do Botafogo de se lançar ao ataque, por conta da derrota na primeira partida, quem mais atuou na parte ofensiva, durante toda partida, foi o Racing.

Logo nos primeiros minutos, o Racing pressionou o Botafogo e forçou o goleiro John a práticar defesas importantes. A única chance do Glorioso saiu da cabeçada de Barboza, defendida pelo goleiro Árias.

No segundo tempo, o balde de água fria. Logo aos 6 minutos, Zaracho acertou um belo chute pelo lado direito, sem defesa para John, para abrir o placar. Com a derrota parcial, o time argentino se impôs ainda mais em campo. Aos 24 minutos, Zuculini marcou novamente para os argentinos e deu números finais ao confronto. Na soma dos dois placares, o Racing venceu por 4 a 0.

Ainda durante a partida, torcedores irritados do Botafogo chamaram o time de 'sem vergonha'. No momento do segundo gol do Racing, John Textos, dono da SAF Botafogo, foi visto irritado, dando as costas para a partida e indo em sireção ao interior do camarote. O empresário americano assistiu ao jogo com o novo treinador do clube, Renato Paiva.

Após o vice campeonato, o Botafogo vai ficar 30 dias sem jogos oficiais. Isso acontece por conta da eliminação precoce do Campeonato Carioca. Durante este tmepo, o clube pretende fazer jogos treinos para preparar a equipe para o Brasileiro.