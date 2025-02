Botafogo e Cruzeiro negociam amistoso antes do início do Brasileirão

Botafogo e Cruzeiro mantém conversas em andamento para realizar um amistoso antes do início do Campeonato Brasileiro, marcado para o último final de semana de março. Os clubes foram eliminados dos estaduais e terão 30 dias sem jogos oficiais até o início do torneio nacional.

A conversa entre cariocas e mineiros está apenas no começo. Por isso, os detalhes como o local onde será realizado o jogo, ainda serão definidos pelas diretorias. A ideia é que o amistoso envolva a presença de torcida.

Os dois clubes consideram o amistoso importante para realização de testes em função da necessidade de ajustes. O Botafogo ainda busca um técnico efetivo, enquanto tem Cláudio Caçapa como interino. O Cruzeiro está em início de trabalho com Leonardo Jardim.

O Botafogo saiu antes do mata-mata do Carioca, mas joga nesta quinta (27), pela Recopa Sul-Americana, diante do Racing, da Argentina, antes de iniciar a caminhada na Série A. O Cruzeiro foi eliminado pelo América-MG, na semifinal do Mineiro, fim de semana passado.