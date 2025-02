Fluminense encaminha contratação do meia Ruben Lezcano, do Libertad-PAR

O Fluminense encaminhou a contratação do meia Ruben Lezcano, do Libertad-PAR. Aos 21 anos, ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Paraguaio. O jogador é aguardado nesta sexta-feira (28) para realizar exames e assinar contrato.

O Tricolor pagará 5 milhões de dólares (R$ 29 milhões) por 60% dos direitos de Lezcano. O clube carioca venceu a concorrência com um clube da MLS, que também buscava a contratação do jogador.

A negociação já acontecia antes mesmo da liberação de Ganso para voltar aos treinos, que aconteceu nesta quinta (27). O Fluminense já deseja contar com um novo meio-campista, independente se o camisa 10 estivesse à disposição ou não. A janela de transferências se fecha nesta sexta (28).

Internamente, Lezcano é visto como um jogador com características que estão em falta no elenco. Ele é visto como um camisa 10 técnico, semelhante ao estilo de Ganso. Ele também é um bom finalizador. Na última temporada, ele marcou 11 gols. Já neste ano, ele marcou três gols e deu quatro assistências em seis partidas.

Ruben Lezcano começou a ganhar oportunidades em 2022 no Libertad. No ano seguinte, passou a ganhar mais sequência, principalmente saindo do banco. No ano passado se firmou como um dos destaques do time. Ele também acumula passagens pelas categorias de base da seleção paraguaia e é visto com um dos meias mais promissores do país.