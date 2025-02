Apresentado em coletiva, Garré destaca importância de chegada ao Vasco na atual fase da carreira

O argentino Benjamín Garré, novo reforço para o ataque do Vasco, foi apresentado na tarde desta quinta-feira (27), em coletiva de imprensa no CT Moacyr Barbosa. O jogador destacou o acerto com o cruzmaltino e disse que era isso que planejava para a carreira no momento.

"Estou treinando cada vez melhor todos os dias. O clima é diferente, obviamente vou levar tempo para conhecer meus companheiros e o treinador, mas o mais importante é que eu me adapte o mais rápido possível", disse em uma das primeiras respostas.

"Sou consciente de que chego a um clube gigante, com uma dimensão muito grande. É o que eu queria para minha carreira, um desafio dessa magnitude", completou.

O atacante de 24 anos acredita que chega ao Vasco mais maduro e experiente: "Argentina e Brasil vivem o futebol de uma maneira muito similar. Sou consciente de como se vive o futebol aqui. Como disse, era o que eu queria para esse momento da minha carreira, sinto que vivo um momento de maturidade e experiência. Sobretudo, tenho vontade de conquistar meu lugar. Dentro e fora de campo, minha tarefa vai ser ajudar a equipe e dar o melhor de mim."

O Vasco pagará 2,5 milhões de euros (R$ 14,2 milhões) por Benjamín Garré ao Krlykya Sovetov, da Rússia. Há também uma variável de 1 milhão de euros (R$ 5,7 milhões) caso ele alcance algumas metas de desempenho. Pelo clube russo, ele disputou 58 jogos, com 13 gols marcados e quatro assistências.

Garré passou pela base do Manchester City, da Inglaterra, onde ficou do Sub-17 até o Sub-21. Antes, atuou no Vélez Sarsfield. Em 2020, ele foi comprado pelo Racing, da Argentina, até ser emprestado para o Huracán, no qual se destacou e chamou a atenção do time russo.