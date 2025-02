Novo reforço: Vasco anuncia a contratação do atacante angolano Loide Augusto

Após anunciar as contratações do argentino Benjamin Garré e do português Nuno Moreira, o Vasco anunciou um novo reforço: o ponta Loide Augusto, que estava no Alanyaspor, da Turquia. O jogador angolano de 25 anos desembarcou no Rio nesta quinta-feira (27) para assinar com o time carioca um contrato de três anos.

Para ter o jogador, o Vasco pagará 1,5 milhão de euros [cerca de R$ 8,5 milhões, na cotação atual] fixos ao clube turco, mas o valor pode chegar a 2,5 milhões de euros [R$ 14,2 milhões] com as metas de desempenho estipuladas no contrato.

Loide Augusto é o oitavo reforço anunciado pelo Vasco para a atual temporada.

