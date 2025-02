Botafogo negocia contratação de Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo

Ainda em busca de um novo treinador, o Botafogo iniciou conversas com um técnico argentino conhecido no futebol brasileiro. Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo, estaria em negociação com a equipe alvinegra para assumir o comando do time, de acordo com os portais "ge" e "Lance!". Nesta quarta (26), ele teria participado de uma reunião com o dono da SAF botafoguense, o empresário John Textor, para um possível acerto de contrato.

A reunião, que teria acontecido através de videochamada, teria o objetivo de estabelecer valores para a contratação, que ainda não foi confirmada. A expectativa é de que clube e técnico cheguem a um acordo até a próxima semana. A ideia é já ter um novo treinador no comando do elenco no intervalo entre a a disputa da Recopa Sul-Americana e a estreia do time no Campeonato Brasileiro, que acontece no fim de março.

Crespo passou a última temporada à frente do Al Ain, dos Emirados Árabes, e está livre no mercado desde novembro do ano passado, quando foi demitido. No Brasil, ele já comandou o São Paulo entre fevereiro e outubro de 2021. Com a equipe, ele participou da conquista do Campeonato Paulista. Ele também tem passagens pelo Modena, da Itália, pelo Banfield e pelo Defensa y Justicia, da Argentina.

O Botafogo esta sem técnico há mais de 50 dias, desde a saída de Artur Jorge. O treinador, que participou da conquista da Libertadores com a equipe no ano passado, deixou o clube após receber uma proposta para o futebol do Catar.