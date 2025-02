Pela primeira vez, Burger King terá refil de bebida alcoólica no Brasil

Promoção acontece apenas no sábado (01) e no domingo (02) - Foto: Divulgação/Burger King

Promoção acontece apenas no sábado (01) e no domingo (02) - Foto: Divulgação/Burger King

A rede de fast food Burger King vai oferecer, pela primeira vez no Brasil, um refil de bebida alcoólica. Uma unidade no Rio de Janeiro e outra em São Paulo terão combos com refil de Smirnoff Ice no próximo final de semana para clientes maiores de 18 anos. A ação faz parte de uma parceria promocional de Carnaval entre a empresa e a marca de bebidas e acontece apenas no sábado (01) e no domingo (02).

No Rio, a unidade que receberá a ação é a do Recreio dos Bandeirantes, na Avenida das Américas, 17.431. Os combos ficarão disponíveis apenas entre 15h e 17h e os clientes poderão repor a bebida por apenas 30 minutos. Dois sabores do Ice estarão disponíveis no refil: maçã verde e frutas tropicais.

Os preços dos combos variam entre R$ 39,90, no combo mais simples com sanduíche, batata média e duas latas de Smirnoff Ice, e R$ 74,90, com dois sanduíches, um balde de batatas fritas e quatro Smirnoff Ice. Além das duas unidades, o combo também ficará disponível para clientes do delivery em outros estabelecimentos nas duas cidades.