Botafogo encaminha retorno de Marçal, dois meses após atleta deixar o clube

O lateral esquerdo Fernando Marçal, está próximo de retornar ao Botafogo. O jogador teve seu vínculo encerrado com o clube no fim do ano passado, mas recentemente procurou membros da diretoria querendo uma reaproximação e o empresário John Textor deu o aval para a recontratação do atleta. Ele assinará um contrato válido até o fim de 2025.

Marçal, de 36 anos, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada, mas o lateral fez parte do grupo de jogadores que não tiveram seus contratos renovados pela diretoria. Após isso, jogador continuou no Rio de Janeiro, onde tem moradia fixa e não assinou com nenhum outro clube.

Leia também:

Polícia Civil investiga casal que tentou fazer s&xo na Sapucaí



Crianças e adolescentes estreiam peça sobre racismo no Complexo do Salgueiro



O atleta sempre foi visto como um dos líderes do elenco alvinegro, função essa, que será muito importante, nesse início de ano conturbado do clube de General Severiano. Marçal deve se reapresentar no Espaço Lonier, CT do Botafogo, ainda nesta quarta feira (26), para realizar exames médicos e assinar contrato.



O lateral esquerdo chegou ao clube em 2022, ao todo disputou 90 partidas com três gols marcados e nova assistências.