Thiago Silva fica no Rio de Janeiro e desfalca o Fluminense na estreia da Copa do Brasil

Thiago Silva está fora da estreia do Fluminense na Copa do Brasil, nesta quarta (26), diante do Águia de Marabá - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O zagueiro Thiago Silva, em processo final de recuperação de uma lesão no calcanhar esquerdo, ficou no Rio de Janeiro e está fora da estreia do Fluminense na Copa do Brasil, nesta quarta (26), contra o Águia de Marabá.

Nesta terça (25), Thiago Silva foi ao CT Carlos Castilho e fez atividades no gramado. A ideia do Tricolor é ter o capitão nas fases finais do Campeonato Carioca e evitar uma volta antecipada, como aconteceu em 2024, em que o jogador sentiu dores na mesma região e chegou a ficar mais de um mês fora.

Thiago Silva deixou o Fla-Flu no dia 8 de fevereiro, no Maracanã, em confronto válido pelo Campeonato Carioca, com dores no pé esquerdo. O zagueiro virou motivo de preocupação na reta final do primeiro tempo após ficar caído no gramado. No intervalo, ele foi substituído por Freytes e apareceu mancando em direção ao banco de reservas. Thiago Silva iniciou tratamento com gelo no banco de reservas.

Quem também está fora é o volante Facundo Bernal. Ele se recupera de uma pancada na perna esquerda no duelo contra o Nova Iguaçu. Ele faz tratamento desde o acontecido e está em reta final para atuar novamente pelo Flu.

Águia de Marabá e Fluminense se enfrentam pela primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília). O jogo será realizado no Estádio Mangueirão, em Belém.