Reunião na Ferj define local e horário das semifinais do Campeonato Carioca; confira

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou nesta terça-feira (25) os locais e horários das semifinais do Campeonato Carioca. A reunião aconteceu na sede da entidade, com representantes dos clubes envolvidos.

O Vasco, mandante do jogo de ida contra o Flamengo, decidiu levar o clássico para o Nilton Santos. O Fluminense vai encarar o Volta Redonda no Maracanã na primeira partida.

Confira a data, local e horário dos jogos da semifinal do Carioca 2025:

Jogos de ida

• Vasco x Flamengo - sábado (1/3) - Nilton Santos - 18h

• Fluminense x Volta Redonda - domingo (2/3) - Maracanã - 18h

Jogos de volta

• Flamengo x Vasco - sábado (8/3) - Maracanã - 18h

• Volta Redonda x Fluminense - domingo (9/3) - Raulino de Oliveira - 18h

A escolha do Vasco pelo Nilton Santos não foi explicada pelo clube. O Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), por questões de segurança, pediu para que os setores Norte e Sul sejam fechados na partida, o que representa até menos 8 mil torcedores no estádio. As partes farão uma reunião entre quarta e quinta-feira para bater o martelo. A Ferj chegou a pedir para que o Vasco mandasse o jogo no Maracanã, mas o clube decidiu mesmo pela casa do Botafogo.

O Volta Redonda vai jogar a segunda partida em casa, no estádio Raulino de Oliveira. A decisão aconteceu após a reunião na Ferj. Por ter feito melhor campanha, o time do interior tem a vantagem de dois resultados iguais contra o Tricolor.

A arbitragem dos confrontos também foi definida. Vasco e Flamengo terá Wagner do Nascimento Magalhães (ida) e Bruno Arleu de Araújo (volta). Já Fluminense e Volta Redonda ficará por conta de Yuri Elino Ferreira da Cruz (ida) e Alex Gomes Stefano (volta).