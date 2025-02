Vasco anuncia a contratação do atacante português Nuno Moreira

O Vasco anunciou a contratação do atacante Nuno Moreira, na tarde desta terça-feira (25). O português de 25 anos estava no Casa Pia, de Portugal. Ele chega para ser mais uma opção ofensiva para o técnico Fábio Carille.

Nuno assinou contrato com o Vasco até o final de 2027, com opção de renovação por mais um ano. Ele chegou no Rio de Janeiro no último sábado (22) e já esteve presente nos camarotes de São Januário para assistir o clássico contra o Botafogo, no domingo (23).

O jogador usará a camisa 17 no Vasco. Nuno custou quase R$ 20 milhões aos cofres do clube carioca. A diretoria acertou com o Casa Pia e pagará a quantia de forma parcelada. O acordo foi selado na última semana.

O atacante português é o sétimo reforço do Vasco na temporada 2025 e chega para suprir uma carência do elenco por atacantes que atuem pelas pontas. Antes, a equipe já havia fechado as contratações de Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Tchê Tchê, Maurício Lemos e Garré.