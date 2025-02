Vasco busca definição para atletas que treinam à parte do elenco

O Vasco continua com seis atletas treinando em separado a uma semana do fim da janela de transferências. O grupo realiza atividades no CT Moacyr Barbosa e ainda não sabe qual destino terá. O clube ainda busca definição para cada um dos jogadores.

Capasso, Zé Gabriel, Riquelme, De Lucca, JP e Lucas Eduardo realizam as atividades à parte e aguardam o desfecho da reta final da janela. Caso sigam em São Januário após o dia 28 de fevereiro, nenhum eles poderá jogar por outra equipe até o meio do ano.

O cruzmaltino entende que a melhor saída é buscar novo destino para seus jogadores. Zé Gabriel possui o maior salário desse grupo, considerado alto pela diretoria. A ideia seria um novo empréstimo para diminuir os custos com o jogador.

Leia também:

➤ Lady Gaga confirma show de graça na Praia de Copacabana

➤ Padrasto confessa ter matado enteado após a criança morder seu dedo

O volante chegou a atuar nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas não agradou à comissão técnica de Fábio Carille. Além dele, De Lucca e Riquelme também atuaram e não animaram os comandantes. O trio tem contrato até o fim de 2025 com o Vasco.

Capasso é outro que tem vínculo até dezembro de 2025 com o clube carioca. O zagueiro voltou de empréstimo do Olimpia, do Paraguai. Ele treinou com o grupo principal, mas a direção do Vasco não tem interesse na permanência do jogador e busca uma venda.

Os jovens JP e Lucas Eduardo também não estão nos planos de Fábio Carille. Nesse caso, a ideia do Vasco é emprestá-los para dar rodagem. A dupla de meio-campistas também esteve nas primeiras rodadas do Carioca.