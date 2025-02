Crítica pública de jogadores do Botafogo pela falta de um técnico incomoda John Textor

John Textor ficou irritado com declarações de jogadores do Botafogo após derrota para o Racing - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor ficou irritado com declarações de jogadores do Botafogo após derrota para o Racing - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Após a derrota por 2x0 para o Racing, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, a insatisfação dos jogadores do Botafogo com a ausência de um treinador após 49 dias tornou-se pública. Alexander Barboza e Savarino, dois jogadores influentes e importantes no Glorioso, reclamaram da situação em entrevistas após o jogo.

Os comentários dos atletas não caíram bem para John Textor, dono da SAF do Botafogo. O norte-americano não gostou de ver exposta publicamente a insatisfação do grupo com a falta de um nome para o comando da equipe.

Textor relatou o incômodo para pessoas da diretoria que estavam no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. Ele ficou irritado com a atuação do Alvinegro na capital da Argentina, principalmente com a postura apresentada pela equipe.

Se Textor esta desconfortável, o elenco também e externou isso pela primeira vez. Faz semanas que há irritação de parte do elenco com a demora para definição de um nome no comando da equipe. Em Buenos Aires, Barboza e Savarino tornaram público o sentimento que era conhecido no clube.

"O treinador de hoje só teve três treinos com a gente. É um técnico interino, não sabemos se vai ficar o ano todo. Os jogadores também mudaram. Saíram 16 jogadores, aos poucos, os reforços chegam. Muitos ainda não podem jogar, leva tempo. O tempo é curto, isso atrapalha. Não conseguimos ter uma nova ideia, fazer o que o treinador quer. O trabalho tem uma semana. É difícil que as coisas deem certo desse jeito", afirmou o zagueiro.

"Afeta, claro que afeta. Na verdade eu deixo todas essas coisas para a diretoria do clube, a gente está tentando fazer o nosso melhor dentro do campo, não tem saído da melhor maneira dentro do campo. A gente precisa, mas não tem nada a fazer, tem que aguardar que o treinador chegue e agora temos um treinador interino, e esperamos que as coisas melhorem no próximo jogo", completou o venezuelano.

Em Buenos Aires, o Botafogo foi comandado por Cláudio Caçapa, que voltou ao clube há uma semana. O ex-zagueiro chegaria para ser auxiliar permanente, mas ele ocupa a função de interino enquanto Textor não acerta com um novo treinador.