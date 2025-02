Filho de Adrano Imperador terá primeira experiência no futebol europeu

Adriano Carvalho Ribeiro, filho do ex-jogador Adriano Imperator, assinou contrato com o Acadêmica de Coimbra, de Portugal, e terá sua primeira experiência no futebol europeu. O jovem, de 18 anos, atuava nas categorias de base no Serrano, clube de Petrópolis, desde 2022.

Assim como o pai, Adrianinho é centroavante e tem seu porte físico como um de seus diferenciais. Antes da equipe da Região Serrana do Rio de Janeiro, o atleta teve passagens pelas categorias de formação de Boavista e Grêmio.

Extremamente parecido com seu pai, o jovem também herdou uma potente perna esquerda, que agora tentará brilhar no time sub-19 do clube português.