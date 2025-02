Vasco faz proposta por Neiser Villarreal, artilheiro do Sul-Americano sub-20

O Vasco continua na busca por reforços para a temporada 2025. Principalmente no setor ofensivo. A bola da vez é o atacante colombiano Neiser Villarreal, do Millionarios. O jogador, de 19 anos, foi artilheiro isolado do Sul-Americano sub-20, onde marcou oito gols pelo seu país.

A negociação não é fácil. O jovem atraiu o interesse de outros clubes brasileiros e também da Europa. Ele seria mais um nome para o ataque e viria como opção imediata para o lugar do argentino Pablo Vegetti.

A diretoria vascaína entende que as características do atleta podem dar mais versatilidade ao ataque, por ele conseguir fazer mais de uma posição no setor, ter boa mobilidade, força e altura. O canal colombiano "El VBAR Caracol" foi quem primeiro noticiou a negociação entre Vasco e Millionarios.

Leia também:

➤ Lady Gaga confirma show de graça na Praia de Copacabana

➤ Padrasto confessa ter matado enteado após a criança morder seu dedo

O contrato de Villarreal com o clube colombiano vai até o final de 2025, o que poderia facilitar uma negociação pelo atleta. A partir do meio do ano, o jogador já poderia assinar um pré-contrato com um novo time, caso não renove o atual vínculo.

O atleta terminou o Sul-Americano sub-20 como principal destaque da Colômbia, que encerrou sua participação na terceira posição. O atacante somou 12 participações em gols em nove jogos. Villarreal balançou as redes oito vezes e deu quatro assistências no torneio.