Newton tem chances de ser titular do Botafogo na partida de ida da decisão da Recopa

Newton tem chance de ser titular do Botafogo na decisão da Recopa, contra o Racing, nesta quinta (20) - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo se prepara para a primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana, diante do Racing, na Argentina, na noite desta quinta-feira (20). O jogo está marcado para às 21h30, no El Cilindro.

A grande novidade do Glorioso para a partida deve ser a titularidade do jovem Newton. O volante treinou no time principal nas últimas atividades comandadas pelo técnico Cláudio Caçapa antes da viagem à Argentina. A tendência é que ele inicie como titular.

O Alvinegro tem problemas para a partida. O volante Gregore foi expulso na final da Libertadores e vai cumprir suspensão automática. O zagueiro Bastos segue se recuperando de uma lesão. Com isso, o volante Danilo Barbosa será improvisado na zaga e Allan entra na vaga do meio campo.

O provável Botafogo para a decisão é John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza, Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Allan; Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins.