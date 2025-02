Vasco firma acordo com o Casa Pia e fecha a contratação do meia-atacante Nuno Moreira

Nuno Moreira será reforço do Vasco em 2025 - Foto: Divulgação/Casa Pia

O Vasco fechou com seu sétimo reforço para a temporada de 2025. O clube chegou a um acordo com o Casa Pia, de Portugal, e está próximo de anunciar o meia-atacante Nuno Moreira, de 24 anos.

A diretoria do cruzmaltino já havia acertado os detalhes de contrato com o jogador, como tempo de contrato e salário. Faltava apenas o sinal positivo do Casa Pia em relação à forma de pagamento, o que aconteceu na noite de quarta-feira (19).

O clube carioca vai pagar 3,5 milhões de euros (quase R$ 20 milhões) pela contratação do português. Esse é o valor da multa de Nuno Moreira. O Casa Pia aceitou receber o pagamento de forma parcelada.

O português deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo. Nuno Moreira é o sétimo reforço contratado pelo Vasco nesta janela de transferências. Já haviam chegado (e estreado) Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos e Tchê Tchê. Além deles, o argentino Benjamín Garré chega ao Brasil na noite desta quinta-feira (20) para assinar com o clube.