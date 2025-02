Mais um desfalque: De La Cruz sofre corte no pé e vira dúvida para próxima partida pelo Flamengo

O uruguaio De La Cruz tem sentido incômodo para calçar as chuteiras e não participou do treino desta quinta-feira - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O uruguaio De La Cruz tem sentido incômodo para calçar as chuteiras e não participou do treino desta quinta-feira - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Neste fim de semana, que marca a última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca, o Flamengo pode ter um desfalque no meio-campo para a partida contra o Maricá, no sábado (22). O uruguaio De La Cruz sofreu um corte no pé após acidente doméstico e tem sentido incômodo para calçar as chuteiras. Ele não participou do treinamento desta quinta-feira (20).

Por outro lado, o Flamengo pode ter o reforço do lateral Ayrton Lucas, que está recuperado de um trauma no joelho esquerdo e já treinou com o restante da equipe em dois dias desta semana. Varela tem sido improvisado na função.

Confira o "status" do departamento médico do Flamengo:

- Alex Sandro: Segue em tratamento da lesão muscular

- Michael: Segue em tratamento da lesão muscular

- De La Cruz: Sofreu um corte no pé em casa

- Juninho: Segue em recuperação de edema muscular

- Viña e Pedro: Seguem cronograma de recuperação conforme estabelecido pelo Departamento Médico