Flamengo recusa nova oferta do Zenit, da Rússia, pelo meia Gerson

Gerson é alvo do Zenit, da Rússia. Flamengo, no entanto, não tem interesse na negociação - Foto: Divulgação/Flamengo

Gerson é alvo do Zenit, da Rússia. Flamengo, no entanto, não tem interesse na negociação - Foto: Divulgação/Flamengo

O Flamengo recebeu e rejeitou duas propostas pelo meia Gerson. O interessado no camisa 8 do Rubro-Negro é o Zenit, da Rússia. A última proposta, feita nesta segunda-feira (17), seria no valor de 28 milhões de euros (cerca de R$ 167,5 milhões).

O clube carioca já esperava a movimentação insistente dos russos na época de fechamento da janela de transferências. O Fla também já havia sinalizado que não negociaria nenhum jogador importante de seu elenco.

O Zenit sabe da negociação entre os representantes de Gerson com o Flamengo para uma valorização do atual contrato. Por isso, o clube russo esticou a corda entre uma proposta e outra. Mesmo assim, o Flamengo não foi convencido.

Leia também:

➤ Niterói foi a cidade mais quente do Brasil nessa segunda (17)

➤ Jovem é morto a tiros após perseguir criminosos que roubaram moto do amigo

A proposta foi enviada para o diretor José Boto, que manteve a postura de recusar as investidas agora. O Flamengo não pretende negociar nenhum de seus titulares intocáveis pelo menos até o Mundial de Clubes que acontece em junho deste ano.